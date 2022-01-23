Сочинские правоохранители вывели из самолета пассажира из-за отказа надеть маску

Сочи, 23 января. Гражданину отказали в полете из Сочи в Санкт-Петербург из-за отказа надевать защитную маску в условиях режима повышенной готовности на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Пассажир во время посадки на борт начал вести себя неадекватно, нецензурно выражаться и грубить окружающим. На просьбу бортпроводников воспользоваться средством индивидуальной защиты он ответил отказом.

«Диспетчер авиабезопасности сообщил в полицию, что при посадке на борт один из пассажиров, разговаривавший по телефону, выражался нецензурной бранью, а на замечания окружающих... вступил с ними в словесную перепалку», — отметили в ведомстве.

Командир самолета принял решение снять пассажира с рейса. В отношении хулигана составили административный протокол, материалы дела отправили в суд Адлерского района.

Специалисты из Санкт-Петербурга ранее предложили вычислять нарушителей масочного режима с помощью камер. Система будет позволять идентифицировать лица граждан и определять их личность, передает телеканал «360».