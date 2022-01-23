Пассажира иномарки зажало в искореженном автомобиле после ДТП под Тверью

Тверь, 23 января. Человек оказался зажат на пассажирском месте автомобиля после аварии в Тверской области. Ему понадобилась помощь спасателей.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС пришлось применить спецсредства, чтобы извлечь пострадавшего. На кадрах, предоставленных РЕН ТВ можно увидеть как сотрудники экстренных служб вырезают части автомобиля, чтобы помочь человеку выбраться из поврежденной машины.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Проводится служебная проверка для выяснения всех причин и обстоятельств ДТП. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее в Москве на Юрловском проезде произошла авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения один человек был госпитализирован.