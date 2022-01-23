Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 23:26
23:24
Политика
Политолог Суздальцев осудил Зеленского за идею «превентивных санкций» против России
23:24
Общество
Neurology: прием кальция и витамина D поможет избавиться от головокружения
23:17
Весь мир
Ваше дело правое: в России состоялся митинг в поддержку народа и правительства Мали
23:03
Общество
Доктор Токарев: «Омикрон» не коснется некоторых народов России
22:59
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на мальчика в Подмосковье
22:59
Армия
TAGC вспомнил об удачном спасении американского пилота благодаря прочности МиГ-17
22:54
Происшествия
Житель Татарстана убил двух женщин и покончил с собой
22:51
Шоу-бизнес
Адвокат Добровинский рассказал о задержании подозреваемого в ограблении вдовы Градского
22:44
Политика
США намерены продолжать укрепление обороноспособности Украины
22:41
Происшествия
Кирпичная постройка вспыхнула во Фрунзенском районе Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пассажира иномарки зажало в искореженном автомобиле после ДТП под Тверью

Происшествия
Пассажира иномарки зажало в искореженном автомобиле после ДТП под Тверью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тверь, 23 января. Человек оказался зажат на пассажирском месте автомобиля после аварии в Тверской области. Ему понадобилась помощь спасателей.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС пришлось применить спецсредства, чтобы извлечь пострадавшего. На кадрах, предоставленных РЕН ТВ можно увидеть как сотрудники экстренных служб вырезают части автомобиля, чтобы помочь человеку выбраться из поврежденной машины.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Проводится служебная проверка для выяснения всех причин и обстоятельств ДТП. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее в Москве на Юрловском проезде произошла авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения один человек был госпитализирован.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пассажира иномарки зажало в искореженном автомобиле после ДТП под Тверью
мчс авария тверская область
Комментировать