Двое подростков задержаны по подозрению в зверском убийстве семьи под Омском

Омск, 23 января. Школьница 14 лет и 17-летний молодой человек задержаны полицией в Омской области по подозрению в зверской расправе над женщиной, мужчиной и их маленьким ребенком. Информацию об этом сообщил Telegram-канал «112».

Девочка, как отмечается, оказалась дочерью убитой женщины. В СМИ ранее появлялась информация, что второй задержанный является кавалером 14-летней школьницы. На допросе несовершеннолетняя заявила, что убитый отчим домогался ее, после девочка и решила пожаловаться своему парню.

По всей видимости, школьница и ее молодой человек заранее договорились убить мать девочки и ее мужа. Школьница специально оставила дверь в доме открытой на ночь, после чего подросток проник в жилье с ножом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет RT. Пока что неизвестно, кто из возлюбленных лишил жизни 10-летнюю сестру подозреваемой.