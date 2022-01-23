Спикер ливийского парламента обсудил со Стефани Уильямс ход избирательного процесса

Аль-Кубба, 23 января. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех встретился сегодня с советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс.

В ходе переговоров, которые состоялись в его резиденции в Аль-Куббе на северо-западе страны, стороны обсудили последние события, связанные с определением даты президентских и парламентских выборов. Особое внимание уделили способам преодоления трудностей, с которыми сталкивается избирательный процесс. Оба чиновника выразили стремление к осуществлению воли ливийского народа и его права на построение демократии, говорится в заявлении, опубликованном Палатой представителей по итогам встречи.

Днем ранее специальный советник ООН Стефани Уильямс провела переговоры с Высшим государственным советом (ВГС).

«Сегодня я встретилась с рядом членов ВГС в штаб-квартире Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ) в Триполи. Мы подробно обсудили текущие проблемы, стоящие перед избирательным процессом, и подчеркнули важность проведения выборов на конституционной основе», — написала американский дипломат на своей странице в Twitter.

1/2 التقيت اليوم مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس حيث ناقشنا بشكل مطول التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية. وشددوا أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري. pic.twitter.com/8MZYY6pdyX — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 22, 2022

Она добавила, что любое решение должно приниматься с учетом требований 2,5 млн зарегистрированных избирателей, которые связаны с проведением электоральных мероприятий в сроки, установленные дорожной картой Ливийского форума политического диалога.

Активное участие Стефани Уильямс в избирательном процессе и попытки навязать сроки для проведения выборов вызвали резко негативную реакцию со стороны граждан североафриканского государства и международных экспертов. Так, востоковед и политолог Вячеслав Матузов назвал подобное поведение дипломата грубым и прямым вмешательством во внутренние дела Ливии.