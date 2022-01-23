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Спикер ливийского парламента обсудил со Стефани Уильямс ход избирательного процесса

Весь мир
Спикер ливийского парламента обсудил со Стефани Уильямс ход избирательного процесса
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Аль-Кубба, 23 января. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех встретился сегодня с советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс.

В ходе переговоров, которые состоялись в его резиденции в Аль-Куббе на северо-западе страны, стороны обсудили последние события, связанные с определением даты президентских и парламентских выборов. Особое внимание уделили способам преодоления трудностей, с которыми сталкивается избирательный процесс. Оба чиновника выразили стремление к осуществлению воли ливийского народа и его права на построение демократии, говорится в заявлении, опубликованном Палатой представителей по итогам встречи.

Днем ранее специальный советник ООН Стефани Уильямс провела переговоры с Высшим государственным советом (ВГС).

«Сегодня я встретилась с рядом членов ВГС в штаб-квартире Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ) в Триполи. Мы подробно обсудили текущие проблемы, стоящие перед избирательным процессом, и подчеркнули важность проведения выборов на конституционной основе», — написала американский дипломат на своей странице в Twitter.

 

 

Она добавила, что любое решение должно приниматься с учетом требований 2,5 млн зарегистрированных избирателей, которые связаны с проведением электоральных мероприятий в сроки, установленные дорожной картой Ливийского форума политического диалога.

Активное участие Стефани Уильямс в избирательном процессе и попытки навязать сроки для проведения выборов вызвали резко негативную реакцию со стороны граждан североафриканского государства и международных экспертов. Так, востоковед и политолог Вячеслав Матузов назвал подобное поведение дипломата грубым и прямым вмешательством во внутренние дела Ливии.

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ливия
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