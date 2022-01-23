Политолог Мухин назвал главный залог «евроатлантической солидарности»

Москва, 23 января. США и Евросоюз в последнее время все чаще расходятся во мнениях относительно ключевых вопросов международной повестки дня. Политолог Алексей Мухин раскрыл, за счет чего Западу все еще удается сохранять видимость евроатлантической солидарности.

Эксперт уверен, что единство западных стран на данный момент можно считать весьма условным. По его словам, Евросоюз действительно продолжает действовать в фарватере американской политики, однако это происходит исключительно из-за того, что США пока еще держат ЕС под жестким контролем.

«Тезис о евроатлантической солидарности худо-бедно, но работает. И работает он благодаря тому, что многие западноевропейские страны, в первую очередь Германия, находятся под оккупацией со стороны Соединенных Штатов. И это накладывает на их политику очень серьезный отпечаток. Они вынуждены поступаться своей суверенностью, опасаясь прямого военного воздействия», — заявил Мухин в интервью YouTube-каналу Baltnews.

По словам политолога, очевидно, что и Россия начала вести переговоры по безопасности именно с США, так как прекрасно знает о подконтрольности Евросоюза Вашингтону. Впрочем, как отмечает Мухин, хорошим знаком можно считать тот факт, что Германия и Франция тоже захотели подключиться к переговорам, чтобы выразить свою позицию.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com / analogicus / Capri23auto

«Россия, начав переговоры с США, имела в виду и наших европейских партнеров, прежде всего, Францию и Германию, которые де-факто действительно очень живо присоединились к переговорному процессу. И это очень отрадно, потому что это говорит о том, что не все еще потеряно, не вся суверенность отдана на откуп трансатлантической солидарности. Я думаю, что Германия и Франция со временем будут только наращивать попытки развития двусторонних отношений, что в значительной степени оздоровит отношения и с другими европейскими странами», — объяснил эксперт.

В то же время Мухин отмечает, что в последнее время Германия демонстрирует все более независимую политику, и в первую очередь это заметно по ситуации с газопроводом «Северный поток — 2». Кроме того, Берлин пока хоть и поддерживает слабые страны ЕС, но явно готов отказаться от этого в ближайшем будущем.

«Надо сказать, что Германия шаг за шагом идет по пути прагматизма. Наверное, трудно не заметить, что страны Прибалтики, Польша, та же Украина пока еще воспринимаются Германией, как необходимое обременение. Но время для переоценки ценностей уже настает. ЕС уже в ближайшем будущем будет отказываться от прямого дотирования и Польши, и Прибалтики», — уверен политолог Алексей Мухин.

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