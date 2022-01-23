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Редактор Sky News Хейнс высказалась о слухах про «пророссийского лидера» на Украине

Политика
Редактор Sky News Хейнс высказалась о слухах про «пророссийского лидера» на Украине
pixabay.com

Лондон, 23 января. Информация о «планах» Москвы обеспечить лояльного лидера в Киеве основана на данных спецслужб США. Об этом редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс написала в Twitter.

Речь идет о заявлении МИД Великобритании, обнародованном после сообщения российского внешнеполитического ведомства. Так, в Москве предупреждали о подготовке провокаций со стороны Запада.

«По данным Sky News, утверждение МИД Великобритании о планах России установить в Киеве пророссийское правительство скорее основано на информации американских спецслужб, а не британских», — отметила Хейнс.

Министерство иностранных дел РФ ранее признало дезинформацией утверждения Лондона о «вторжении» на Украину. Представители ведомства также попросили британских коллег не прибегать к провокациям.

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