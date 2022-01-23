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Аналитик Кацман раскрыл, как США окончательно взяли Украину «на крючок»

Политика
Аналитик Кацман раскрыл, как США окончательно взяли Украину «на крючок»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 23 января. США окончательно взяли Украину не только под политический, но и под экономический контроль. Главный признак этого назвал известный политический аналитик, журналист Владимир Кацман.

Эксперт уверен, что Запад специально предпринимает усилия для того, чтобы ослабить Незалежную в экономической сфере, ведь благодаря этому управлять страной будет гораздо проще.

«Идет намеренное расшатывание ситуации на Украине, особенно экономической. Посмотрите, что произошло с гривной за последние две недели. Посмотрите, как побежали владельцы этих евробондов и прочих ценных бумаг», — заявил аналитик в эфире канала UkrLive.

Кацман подчеркнул, что на днях Соединенные Штаты, по сути, смогли окончательно взять Украину «на крючок» своим решением относительно приобретения Киевом ценных бумаг.

«И самое главное, вчера прозвучал контрольный выстрел, на который сегодня стоит обратить самое пристальное внимание. Вчера представители национального банка заявили, что теперь у Украины нет возможности самостоятельно выходить на рынок ценных бумаг. Теперь это можно делать только с разрешения Соединенных Штатов. Так возникает вопрос: не в том ли цель всего этого, чтобы побольше зацепить "крючков", чтобы потом их применять в отношении Украины?», — подчеркнул эксперт.

Аналитик Кацман раскрыл, как США окончательно взяли Украину «на крючок»
ФБА «Экономика сегодня» /

Политический аналитик уверен, что Украина в этой ситуации может окончательно лишиться возможности хоть как-то влиять на происходящие события и свою дальнейшую судьбу. При этом Кацман подчеркивает, что для страны это может закончиться самым печальным образом.

«Это в очередной раз нас сделает шестеренками других стран. У России свои будут интересы, она сейчас с позиции сильного разговаривает, и с Америкой в том числе, а с Европой тем более. США сегодня тоже живут представлениями, что они вправе диктовать кому-то, разрешать или на разрешать Прибалтике привозить Украине оружие и так далее. Поэтому страны выясняют отношения с позиции силы, а мы стоим в качестве страдальцев, и мимо нас проносится эпоха, а мы по-прежнему стоим и думаем, куда же нам приткнуться», — констатировал политический аналитик Владимир Кацман.

Генерал-полковник, экс-замминистра обороны РФ, депутат Госдумы Андрей Картаполов ранее назвал главную цель отправки британской военной техники на Украину. Он уверен, что вооружение, полученное Незалежной от Великобритании, не только не поможет стране, но и может ей навредить.

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