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Агент Ракицкого не исключил, что защитник уйдет из «Зенита»

Спорт
Агент Ракицкого не исключил, что защитник уйдет из «Зенита»
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 23 января. Агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого сообщил, что украинский игрок может продолжить карьеру в другом клубе.

Петербургский «Зенит» до сих пор не сделал предложение о продлении контракта 32-летнему защитнику Ярославу Ракицкому. Об этом журналистам «РБ Спорт» рассказал агент футболиста Максим Дудченко.

«От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит»», — подчеркнул он.

Действующий контракт Ракицкого с «Зенитом» действует до 30 июня. В составе петербургского клуба украинский игрок трижды становился чемпионом России по футболу.

Ранее в Дубае состоялась встреча Валерия Карпина с игроками «Зенита». На нее не был приглашен форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба.

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футбол Зенит переход рпл ракицкий
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