Экипажи патрульных катеров Черноморского флота РФ защитили торговый порт в ходе учений

Москва, 23 января. Противодиверсионные патрульные катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ во время маневров отработали защиту гражданских судов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что группа катеров типа «Грачонок» согласно сценарию учений обнаружила неизвестный подводный движущийся объект в акватории Цемесской бухты. Экипаж доложил об этом в управление дежурных сил НВМБ. Известно, что по окончании операции условные диверсанты были ликвидированы.

Ранее Россия, Иран и Китай провели совместные военно-морские учения CHIRU в Аравийском море, во время которых боевые корабли трех стран отработали противодействие морскому пиратству. Отмечается, что экипажи кораблей также отработали задачи по спасению на море и тактическое маневрирование.