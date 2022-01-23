Кравец заявила, что Пугачева использует афродизиаки для поддержания мужской силы Галкина

Москва, 23 января. Актриса и модель Алена Кравец раскрыла секрет счастливого брака певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Светская львица утверждает, что Примадонна использует афродизиаки для поддержания либидо молодого мужа.

По словам Кравец, у именитой артистки есть собственный огород на территории замка в деревне Грязь. На Рублевке говорят, что Пугачева выращивает там травы, которые поддерживают мужскую силу и разжигают желание, отметила модель.

«Мне рассказывали, что она из них делает для мужа отвары, добавляет в чай и другие блюда. Это требует не так много времени, но зато результат — выше всяких похвал. Вы посмотрите на Галкина и сами все поймете!» — рассказала актриса «Собеседнику».

Как утверждает светская львица, на участке Примадонны растут аир, чабрец, хрен, шиповник, боярышник и зверобой. Кроме того, певица разместила вещества, усиливающие половое влечение, чуть ли не по всему замку, подчеркнула Кравец. Если верить модели, Пугачева везде развесила саше с плодами и листьями лимонника, элеутерококка, а также женьшеня.

instagram.com / @kravetsalena

Исполнительница использует и свои кулинарные способности для сохранения мужской силы Галкина, отметила актриса. По словам светской львицы, Примадонна регулярно балует супруга коронными блюдами.

«Алла знает, что и куда нужно добавить, чтобы Максим был счастлив. На потенцию благотворно влияют специи, орехи и семечки, морепродукты, фрукты», — поделилась Кравец.

Ранее психолог Любовь Розенберг объяснила, почему Пугачева счастлива в браке с Галкиным. По словам эксперта, отношения в звездной паре доказывают, что у супругов равное партнерство.