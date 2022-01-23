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Танки Т-72 уничтожили колонну бронемашин «противника» на учениях

Армия
Танки Т-72 уничтожили колонну бронемашин «противника» на учениях
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Ростов-на-Дону, 23 января. Танкисты Южного военного округа (ЮВО) из орудий тяжелых боевых машин Т-72Б3М расстреляли колонну бронемашин условного противника в ходе учений.

Учебные маневры состоялись на полигоне Николо-Александровский. Известно, что в тренировке было задействовано порядка ста военнослужащих и свыше 30 танков.

В результате бойцы успешно выполнили задачи по уничтожению колонны бронемашин «противника». В качестве мишеней использовались выведенные из строя образцы техники.

Ранее военнослужащие вместе с новыми роботами «разведчиком-камикадзе» и «логистом» выполнили боевые задачи на учениях. Мероприятие прошло на полигоне Алабино.

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учения т-72 танк
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