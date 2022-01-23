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Уникальные кадры учебных стрельб из зенитно-ракетных комплексов С-400 появились в Сети

  /   Обновлено: 23 января 2022 20:52
Армия
Уникальные кадры учебных стрельб из зенитно-ракетных комплексов С-400 появились в Сети
Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 23 января. Видеозапись стрельбы из зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» по учебным целям представлены телеканалом «Звезда».

Зрелищный ролик снят сотрудниками программы «Военная приемка», которые находились на полигоне вместе с расчетами ЗРК С-400.

Ранее заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин назвал показатели превосходства дальнобойных российских ЗРК над аналогичными американскими системами. По словам Друзина, С-400 «Триумф» отличаются уникальной дальностью поражения целей, которая в четыре раза превышает характеристики комплексов Patriot производства США.

Также стало известно о начале боевого развертывания индийской армией первого полкового комплекта С-400 «Триумф», закупленного в России.

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зрк видео стрельбы с-400 триумф
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