Уникальные кадры учебных стрельб из зенитно-ракетных комплексов С-400 появились в Сети

Москва, 23 января. Видеозапись стрельбы из зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» по учебным целям представлены телеканалом «Звезда».

Зрелищный ролик снят сотрудниками программы «Военная приемка», которые находились на полигоне вместе с расчетами ЗРК С-400.

Ранее заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин назвал показатели превосходства дальнобойных российских ЗРК над аналогичными американскими системами. По словам Друзина, С-400 «Триумф» отличаются уникальной дальностью поражения целей, которая в четыре раза превышает характеристики комплексов Patriot производства США.

Также стало известно о начале боевого развертывания индийской армией первого полкового комплекта С-400 «Триумф», закупленного в России.