«Похоронивший» Куравлева Дзюник запутался в сообщениях СМИ

Москва, 23 января. Актер Леонид Дзюник по ошибке опубликовал пост в Facebook, посвященный смерти Леонида Куравлева. Он запутался из-за сообщений СМИ о переводе народного артиста РСФСР из реанимации в хоспис.

В соцсетях появилась публикация о смерти звезды комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Эту информацию опроверг автор поста.

«Это ошибка! Я не знаю, я увидел в интернете. Потом я вроде бы написал пост, перелистал все и смотрю — никаких новостей, историй не было. Его просто перевели из реанимации опять в хоспис, поэтому, я так думал, пошла информация как будто бы он скончался», — поделился Дзюник с Пятым каналом.

Ранее сообщалось, что Куравлеву присвоили паллиативный статус из-за неизлечимой болезни. Речь может идти о цереброваскулярной болезни, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения мозга. До госпитализации артист проживал в доме престарелых, куда его определили родственники.

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий пообещал родным Куравлева оказать помощь в случае кончины актера. Он заявил о свободном месте на Ваганьковском кладбище.