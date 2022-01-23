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Власти Израиля начнут расследование махинаций при закупке вооружения для ВМС

Весь мир
Власти Израиля начнут расследование махинаций при закупке вооружения для ВМС
Global Look Press  /  Yin Bogu/ZUMAPRESS.com

Тель-Авив, 23 января. Кабинет министров Израиля одобрил проведение официального разбирательства по поводу финансовых махинаций, совершенных при закупках вооружения для национальных ВМС. Инициатива принадлежала прокуратуре, которая обратила внимание на непомерно огромные траты в данной сфере и заподозрила, что это является очередной схемой чиновников по отмыванию денег.

Идею расследования по данному вопросу министры встретили благосклонно. В частности, решительное «за» высказали министр обороны Бени Ганц и глава МИД Яир Лапид, назвавший ранее предполагаемые махинации «самым серьезным делом о коррупции в сфере безопасности за всю историю Израиля». При этом от голосования воздержался премьер Нафтали Беннет, объяснив свою позицию тем, что не желает срыва последних заключенных контрактов.

В деле будут фигурировать союзники бывшего главы правительства Биньямина Нетаньяху, который сейчас находится под следствием по обвинению в коррупции. Самого экс-премьера не намерены привлекать к новому судебному делу, поскольку оснований для этого сейчас нет. На данном этапе специально сформированная комиссия лишь тщательно изучит всю историю с приобретением новой морской техники.

Также ни бывший премьер, ни его подопечные пока не подозреваются в причастности к возможным махинациям по последней сделке. Ранее немецкая компания Thyssenkrupp Marine Systems обязалась построить для Израиля три современные подводные лодки нового класса Dakar, заявленная сумма контракта составила около 3,4 млрд долларов. Официально закупка связана с необходимостью модернизации стоящей на вооружении ВМС техники, но СМИ отметили, что сделка была заключена в преддверии проходившего тогда заседания. Эксперты предположили, что таким образом некие лица в высших эшелонах власти попытаются списать часть отмытых средств.

Пока неизвестно, повлияет ли новое разбирательство на нынешнее следствие в отношении Нетаньяху. Ранее суд предложил экс-премьеру мировое решение, по которому политик должен частично признать свою вину в обмен на смягчение наказания. Однако пока стороны не достигли консенсуса из-за пункта, запрещающего бывшему главе правительства строить карьеру как минимум в ближайшие несколько лет.

Примечательно, что граждане страны в основном согласны на мировую, но лишь если будет признан нанесенный действиями Нетаньяху финансовый ущерб. Правительство же идею сделки в основном отвергло и выразило по этому поводу возмущение. Как указал ряд чиновников, в тюрьму политики отправлялись и за куда меньшие грехи.

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