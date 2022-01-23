Новый центр содержания мигрантов открылся в Триполи

Триполи, 23 января. Министр внутренних дел в утратившем легитимность Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Халед Мазен провел торжественную церемонию открытия нового приюта «Абу Салим» для беженцев.

Центр предназначен только для женщин и детей. Он подчиняется Управлению по борьбе с нелегальной миграцией.

Согласно информации, размещенной на официальной странице МВД в Facebook, внутри приюта расположены швейные мастерские, зал реабилитации, учебные классы, детский сад, поликлиника, спортзал, детский дом и ясли. В пресс-релизе министерства говорится, что обязанности по охране центра планируется возложить на женскую полицию. Кроме того, в штате сотрудников не числятся мужчины. На торжественной церемонии открытия присутствовали также министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш и руководство Управления по борьбе с нелегальной миграцией.

Ливия в настоящее время является главной отправной точкой в Северной Африке для искателей убежища, которые стремятся пересечь Средиземное море, чтобы добраться до берегов ЕС. В то же время приюты страны переполнены перехваченными на пути в Европу беженцами. Международное сообщество неоднократно призывало закрыть данные учреждения из-за плохих условий содержания, а также насилия со стороны надзирателей.

По информации Международной организации по миграции (МОМ), за 2021 год в стране задержаны в общей сложности более 32 тыс. человек, направлявшихся в Европу. Еще около 900 пропали без вести у побережья Ливии.