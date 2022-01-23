Ливия увеличила ежедневную добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки

Триполи, 23 января. Национальная нефтяная корпорация Ливии подтвердила увеличение ежедневной добычи природных ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Специалисты успешно завершили ремонт оборудования на скважине Шарара на западе страны. Это позволило увеличить показатели до 1,25 млн баррелей в день.

«Ввод станции в эксплуатацию и подключение на производственные линии привело к росту добычи на месторождении до 240 тысяч», — говорится в сообщении.

#عاجل

مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط لــ218: ارتفاع الإنتاج اليومي من النفط إلى 1.250 مليون برميل مدعوما بزيادة إنتاج حقل الشرارة مقابل 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي

للتفاصيل : https://t.co/mwhMhyPUcc #ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/y0YnMIl5bv — 218NEWS (@218news) January 23, 2022

Специалисты ННК подтвердили увеличение общих показателей до 1,25 млн баррелей в сутки.

Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун ранее заявил, что ведомство планирует нарастить ежедневную добычу нефти до 2 млн баррелей к концу 2022 года. Специалисты уже разработали национальную программу, которая позволит реализовать инициативу.

Ранее российская компания «Татнефть» подтвердила возвращение в Ливию для возобновления приостановленных проектов. Специалисты приступили к геологоразведке в нефтяных бассейнах Гадамеса и Сирта.