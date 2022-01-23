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Ливия увеличила ежедневную добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки
Весь мир
Ливия увеличила ежедневную добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 23 января. Национальная нефтяная корпорация Ливии подтвердила увеличение ежедневной добычи природных ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Специалисты успешно завершили ремонт оборудования на скважине Шарара на западе страны. Это позволило увеличить показатели до 1,25 млн баррелей в день.

«Ввод станции в эксплуатацию и подключение на производственные линии привело к росту добычи на месторождении до 240 тысяч», — говорится в сообщении.

Специалисты ННК подтвердили увеличение общих показателей до 1,25 млн баррелей в сутки.

Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун ранее заявил, что ведомство планирует нарастить ежедневную добычу нефти до 2 млн баррелей к концу 2022 года. Специалисты уже разработали национальную программу, которая позволит реализовать инициативу.

Ранее российская компания «Татнефть» подтвердила возвращение в Ливию для возобновления приостановленных проектов. Специалисты приступили к геологоразведке в нефтяных бассейнах Гадамеса и Сирта.

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нефть ливия
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