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В Сети отреагировали на планы Британии ввести санкции против РФ из-за Украины

Политика
В Сети отреагировали на планы Британии ввести санкции против РФ из-за Украины
pixabay.com

Москва, 23 января. Пользователи Сети отреагировали на планы Британии ввести санкции против России в случае установления на Украине «марионеточного режима». С таким заявлением ранее выступил заместитель британского премьер-министра Доминик Рааб.

Представитель правительства Соединенного Королевства пообещал, что Лондон примет серьезные меры, если РФ попытается устроить «вторжение» в Незалежную или установить там подконтрольный режим. Правда, какие именно санкции Великобритания может ввести против России, Рааб не уточнил.

Комментаторы в Сети активно отреагировали на угрозы британского замминистра. Большинство пользователей отметили, что на Украине уже давно установлен тот самый «марионеточный режим», вот только не пророссийский, а прозападный.

«Опоздали британцы с угрозами. Там уже много лет стоит марионеточный режим. Правда, совсем не пророссийский»;

«Да никому не нужна ваша Украина. Максимум, что там будет — это развал Украины на две части!»;

«А что такое? Ваш же марионеточный режим сидит столько лет на Украине — и ничего»;

«Марионеточный режим уже установлен: силы НАТО уже вторглись на Украину и нескоро оттуда уйдут! Не будет Украины!»;

«Так там и есть марионеточный режим — Запад сам его и создал. Получается, мы за это должны отвечать?», — пишут в Сети.

В Сети отреагировали на планы Британии ввести санкции против РФ из-за Украины
Федеральное агентство новостей /

Некоторые пользователи предложили Британии ввести санкции против себя самой или хотя бы против Соединенных Штатов, ведь именно страны Запада в последние годы практически полностью управляют политикой Украины.

«А самонаказания за вмешательства Британии в дела Украины в оплоте демократии не предполагается?»;

«Надо думать, правительство Соединенного Королевства уйдет в отставку, раз уж речь пошла о санкциях за режимы?»

«Британия по миру устанавливала столько марионеточных режимов, что теперь сильно опасается, что бумеранг запущен»;

«Руководствуясь логикой этого Рааба, нам стоило бы ввести санкции против Британии, ведь на Украине сейчас марионеточный режим англосаксов»;

«Ну и ввели бы сразу санкции против Украины, а ещё лучше-против США. Надо быть последовательными в своих словах про "марионеточный" режим»;

«Когда уже Британия ответит за вмешательство в дела всех, в том числе и России?», — считают пользователи.

В Сети отреагировали на планы Британии ввести санкции против РФ из-за Украины
Федеральное агентство новостей /

В то же время многие комментаторы предостерегли Британию от угроз в сторону России, отметив, что у РФ есть широкий арсенал средств, чтобы в случае необходимости постоять за себя.

«Дожили, остров грозит континенту. Одной боеголовки хватит на все их угрозы»;

«В Британии пригрозили России ответом при вмешательстве в дела Украины. А Британия не боится, что ее в ответ просто смоет волной?»;

«Британия может уйти под воду, если не перестанет угрожать России»;

«На Россию катить бочку крайне опасно. Бриты должны будут подумать, куда прятаться в случае чего, и все равно не факт что, спасутся», — отмечают комментаторы.

Пользователи Сети ранее оценили планы Украины заменить российский газ весьма необычным, но зато вполне экологичным видом топлива.

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санкции россия британия
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