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Армия Ирака готовится к возможному наступлению террористов со стороны сирийской границы

Весь мир
Армия Ирака готовится к возможному наступлению террористов со стороны сирийской границы
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 23 января. Силы безопасности Ирака провели широкомасштабную воинскую проверку в приграничных районах провинции Анбар из-за опасений по поводу возможных нападений со стороны террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Военный источник сообщил журналистам, что новая операция по прочесыванию пустынной территории примыкающего к Сирии региона была организована в соответствии с директивами командования, предусматривающими ужесточение мер безопасности.

На такой шаг руководство Вооруженных сил Ирака пошло из-за ситуации в провинции Хасака соседней республики: там члены ИГ напали на контролируемую курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) тюрьму «Ас-Сынаа», чтобы выпустить на свободу своих сторонников. Сейчас в сирийском регионе продолжаются столкновения между проамериканскими подразделениями и террористами, обе стороны несут потери, а часть радикальных исламистов все же оказалась на свободе.

Цель новой иракской операции заключается в обеспечении безопасности западных районов страны и установлении полного контроля над всеми основными и боковыми дорогами. Эта мера призвана исключить проникновение радикальных исламистов и их сторонников с территории Сирийской Арабской Республики (САР). Для этого в пограничную зону были переброшены дополнительные силы авиации и артиллерии.

«Границы с Сирией охраняются. Иракские войска вырыли траншею глубиной три метра, высотой один метр и шириной три метра. Она была подкреплена тридцатиметровым земляным валом», — рассказал командующий операциями в Ниневии генерал-майор Джаббар аль-Тайе.

Сейчас силы безопасности уже развернуты вдоль шоссе, ведущего в Багдад. Контрольно-пропускной пункт «Ас-Сукур» был полностью закрыт, так что движение транспорта в столицу из западных провинций сейчас временно приостановлено.

Войска приведены в состояние повышенной готовности, особенно в районе тюрьмы «Абу-Грейб», среди заключенных которой также присутствуют члены «Исламского государства». Руководство Ирака не намерено допускать тех же ошибок, которые позволили себе потерявшие бдительность курды из группировки «Сирийские демократические силы» (СДС).

При этом антитеррористические инициативы командования коснулись и других границ государства. Так, силы народного ополчения «Хашд Шааби» отчитались об обнаружении и ликвидации используемой террористами лодки в провинции Дияла, а также о захвате одного члена ИГ в Киркуке.

Ячейки «Исламского государства» все громче заявляют о себе в Ираке, что требует от Багдада решительных действий. Радикальные исламисты часто атакуют подразделения местной армии и устраивают теракты в мирных городах. Усиление их активности еще и на западной границе, пусть и за ее пределами, также может быть серьезным поводом для беспокойства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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