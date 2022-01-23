Главный тренер олимпийской сборной России по хоккею Жамнов прибыл на базу в Новогорск

Новогорск, 23 января. Наставник олимпийской сборной России по хоккею Алексей Жамнов присоединился к национальной команде.

Алексей Жамнов, который пропустил начало сборов российской национальной команды из-за перенесенного коронавируса, приехал на базу в Новогорск. Об этом журналистам издания Sport24 сообщили в пресс-службе ФХР. Жамнов чувствует себя хорошо и не имеет симптомов COVID-19.

Сегодня будет объявлен состав сборной России по хоккею на ОИ-2022. В окончательный список войдут 25 игроков. Хоккейный турнир в рамках Олимпиады в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимних Олимпийских игр.