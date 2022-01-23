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Руперта Гринта добавили в спецэпизод «Гарри Поттера» с помощью монтажа

Шоу-бизнес
Руперта Гринта добавили в спецэпизод «Гарри Поттера» с помощью монтажа
Pr Scr youtube.com  /  COOPER

Лос-Анджелес, 23 января. Фотограф и режиссер Кэйтлин Кроненберг раскрыла неожиданный секрет о создании спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Оказалось, что исполнителя роли Рона Уизли Руперта Гринта снимали отдельно от других актеров.

Кроненберг сообщила на своей странице в Instagram, что в момент работы над спецвыпуском Гринт находился в Торонто, поскольку был задействован в другом проекте. Из-за занятости актер не смог прилететь в Лондон, где проходили основные съемки спецэпизода «Гарри Поттера».

В результате исполнителя роли Рона Уизли пришлось снимать отдельно от Эммы Уотсон и Дэниэла Рэдклиффа. Впоследствии Гринта добавили в кадр к другим звездам «Гарри Поттера» при помощи монтажа.

При создании спецвыпуска не обошлось без ляпов и ошибок. Например, зрители заметили, что вместо архивного снимка Эммы Уотсон на экране показали детское фото другой актрисы.

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Гарри Поттер Руперт Гринт спецэпизод
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