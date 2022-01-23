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Армянский эксперт объяснил, почему отставка Саркисяна выгодна Пашиняну

Весь мир
Армянский эксперт объяснил, почему отставка Саркисяна выгодна Пашиняну
president.am  /  Аппарат Президента Республики

Причина ухода президента Армении Армена Саркисяна со своего поста сформулирована предельно четко — отсутствие реальных инструментов влияния на внешнюю и внутреннюю политику. В том числе возможности влиять на вопросы «войны или мира».

Парламентаризм так и не состоялся

Доктор политических наук Ваге Давтян в интервью рассказал, чем вызвано такое внезапное решение Саркисяна.

Армянский эксперт объяснил, почему отставка Саркисяна выгодна Пашиняну
Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

«По сути, отставка полностью вписывается в одну из ключевых целей премьер-министра Никола Пашиняна — возврат к полупрезидентской форме правления. Достижение этой задачи, в свою очередь, позволит ему укрепить позиции, сосредоточить в своих руках практически все рычаги правления. Особенно это важно для Пашиняна в связи с кризисом легитимности и резким падением его рейтинга после внеочередных парламентских выборов», — говорит он.

Как считает Давтян, Саркисян всегда опосредованно и завуалированно поддерживал политику действующей власти. Поэтому подав в отставку, он просто продемонстрировал нецелесообразность для Армении парламентской формы правления, о чем прямо и говорится в тексте его заявления.

«Об ограниченности своих полномочий Саркисян говорит в течение последних 3-4 лет, что часто воспринималось как попытка сбросить с себя ответственность за царящий в стране политический кризис, тогда как именно он — глава государства по Конституции — должен был стать главным арбитром во внутриполитической борьбе, способствуя тем самым развитию в Армении политической культуры и становлению парламентаризма», — считает армянский эксперт.

Геополитические причины

Ваге Давтянг подмечает, что в текущий момент сложно не впасть в конспирологию, особенно учитывая тесные связи Саркисяна с британской политической и финансовой элитой, имеющей, в свою очередь, большое влияние в Баку.

Армянский эксперт объяснил, почему отставка Саркисяна выгодна Пашиняну
primeminister. am / Пресс-служба премьер-министра Армении

«Очевидно одно: в течение своего пребывания в должности президента, особенно в самый переломный момент новейшей истории Армении — войны в Арцахе, Саркисян демонстрировал уклончивое поведение, то и дело заявляя о том, что о главных событиях в Армении он узнает, как и все граждане, из СМИ.

Скорее всего, на его место будет предложена очередная техническая фигура. Не исключено, что ее может занять и сам Пашинян с целью более тщательной подготовки к конституционным реформам, о которых было заявлено еще на митинге 1 марта 2021 года.

Власти характеризуют интеграционные объединения, в которые входит Армения, "президентским клубом", и полупрезидентская форма правления ими рассматривается как наиболее удобный механизм работы с партнерами по данным организациям. Это, как мы понимаем, смена политической парадигмы. Европейская интеграция выпала из официальной повестки Еревана, следовательно, парламентаризм, блестяще использованный в 2018 году для смены власти в Армении, сегодня — лишняя игрушка, от которой надо избавиться», — подытоживает эксперт. 

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аббас джума
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