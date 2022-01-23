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Кирстен Данст сыграет в фильме режиссера Алекса Гарленда «Гражданская война»

Общество
Кирстен Данст сыграет в фильме режиссера Алекса Гарленда «Гражданская война»
Global Look Press  /  Rocco Spaziani

Лос-Анджелес, 23 января. Голливудская звезда Кирстен Данст присоединилась к актерскому составу футуристического экшена «Гражданская война», который снимет создатель триллера «Из машины» Алекс Гарленд.

Авторы пока не раскрывают сюжет картины, однако известно, что действие будет происходить в недалеком будущем в Америке. Кроме Данст в фильме сыграют Вагнер Моура («Элизиум», «Нарко»), Стивен Хендерсон («Дюна», «Доказанная невиновность») и Кэйли Спэни («Программисты», «Власть»). Кинопроизводством занимается студия A24, сообщает Collider.

Кирстен Данст снимается в кино с самого детства. Первая популярность к ней пришла с выходом фильма «Интервью с вампиром». Партнерами юной актрисы на съемочной площадке были Брэд Питт и Том Круз. Кирстен сыграла вампиршу Клаудию, которую укусил Лестат де Лионкур. В этом проекте девочка чувствовала себя маленькой принцессой, окруженной звездами.

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актриса фильм Кирстен Данст
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