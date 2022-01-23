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Пять человек пострадали в аварии с участием КамАЗа на омской «трассе смерти»

Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с участием КамАЗа на омской «трассе смерти»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Омск, 23 января. В Тюкалинском районе несоблюдение правил дорожного движения привело к аварии с множеством пострадавших. Столкновение машин произошло 23 января на трассе Тюмень — Омск, которую неофициально называют «дорогой смерти».

Предполагаемым виновником ДТП мог стать водитель японской иномарки Toyota Probox. Он выезжал с прилегающей дороги на главную в районе деревни Ярославка.

Водитель не предоставил положенного преимущества грузовику «КамАЗ». Мужчина констатировал, что поздно сообразил посмотреть налево. В результате столкновения различные травмы получили пять человек, одного из которых направили в реанимацию. Водить Probox, несмотря на перелом ребра, отказался от стационара.

В Благовещенске японская иномарка врезалась в грузовик, перевозивший кирпичи. Оба автомобиля серьезно пострадали.

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авария пострадавшие грузовик
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