Власти Лос-Анджелеса хотят расчистить трущобы из-за всплеска COVID-19

Вашингтон, 23 января. Власти Лос-Анджелеса объявили о стратегии по расчистке трущоб на фоне всплеска заражений коронавирусом, несмотря на нехватку временного или постоянного жилья для бездомного населения. Об этом сообщает городской совет Лос-Анджелеса.

Жители района под названием Скид Роу, где на протяжении нескольких десятилетий обосновалась социальная группа бездомных, страдают от стремительно ухудшающегося кризиса на фоне безуспешных попыток властей найти жилье для нуждающихся. Палатки представителей уязвимой группы вышли далеко за пределы Скид Роу, распространившись по тротуарам благоустроенных районов.

'Indelible mark of shame': L.A. pivots to clearing homeless camps amid Covid surge, housing crisis: Los Angeles is clearing homeless encampments from sidewalks and parks in a move that housing advocates say is dangerous amid a growing housing sho.. https://t.co/F7l00OTVjo — Jeffrey Levin (@jilevin) January 23, 2022

Калифорния одновременно переживает всплеск заражений коронавирусом, вызванный штаммом «Омикрон». Власти штата также зарегистрировали рост госпитализаций и смертей, в том числе среди нуждающихся.

В связи с усугублением ситуации мэрия Лос-Анджелеса приняла постановление о запрете бездомным спать в определенных местах на открытом воздухе, в том числе в парках и на тротуарах. При этом подчеркивается необходимость предлагать им временное жилье и определенные услуги.

«Политика криминализации бездомности никогда не срабатывала. Нам нужно больше коек, больше домов», — заявил представитель организации The Midnight Mission, обеспечивающей экстренные и социальные услуги людям без крова.

Доступное жилье является традиционной проблемой в Калифорнии, где средние цены на дома начинаются с 900 тысяч долларов. В связи с этим представитель городского совета Лос-Анджелеса Кевин де Леон поставил цель построить 25 тысяч домов для нуждающихся к 2025 году.

По данным Министерства жилищного строительства и городского развития, в 2020 году около 580 тысяч человек не имели постоянного жилья. Более 161 тысячи из них находятся в Калифорнии и 64 тысячи — в Лос-Анджелесе, где отсутствие доступных цен на дома, ликвидация служб социального обеспечения стали причиной данного кризиса.