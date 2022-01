Власти Лос-Анджелеса хотят расчистить трущобы из-за всплеска COVID-19

Вашингтон, 23 января. Власти Лос-Анджелеса объявили о стратегии по расчистке трущоб на фоне всплеска заражений коронавирусом, несмотря на нехватку временного или постоянного жилья для бездомного населения. Об этом сообщает городской совет Лос-Анджелеса.

Жители района под названием Скид Роу, где на протяжении нескольких десятилетий обосновалась социальная группа бездомных, страдают от стремительно ухудшающегося кризиса на фоне безуспешных попыток властей найти жилье для нуждающихся. Палатки представителей уязвимой группы вышли далеко за пределы Скид Роу, распространившись по тротуарам благоустроенных районов.

