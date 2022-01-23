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Актриса Анна Хилькевич озвучила сумму месячного заработка за съемки в «Универе»

Шоу-бизнес
Актриса Анна Хилькевич озвучила сумму месячного заработка за съемки в «Универе»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 января. Актриса Анна Хилькевич рассказала, какой доход приносили ей съемки в сериале «Универ. Новая общага». По словам знаменитости, она неплохо зарабатывала на этом проекте.

Знаменитость сыграла в сериале роль Маши Беловой. Первые месяцы ее съемок пришлись на 2011 год. Хилькевич уже не помнит точную сумму своего тогдашнего месячного заработка, но может озвучить приблизительную цифру.

«Мне кажется, что в районе 200 [тысяч рублей] с чем-то. Неплохо для тех лет», — призналась актриса в эфире YouTube-канала FAMETIME TV.

Артистке могла не достаться роль Маши Беловой, поскольку на нее пробовались 1,5 тысячи претенденток. Одной из конкуренток знаменитости была телеведущая и блогер Регина Тодоренко.

Примечательно, что Хилькевич пыталась получить роль Аллы Гришко в первом сезоне «Универа», но не стала продолжать пробы и отдала предпочтение «Барвихе». Гришко же в итоге сыграла Мария Кожевникова.

После выхода «Барвихи» к Хилькевич пришла первая популярность. По словам актрисы, сначала это было для нее волнительно, но постепенно она научилась жить жизнью известной личности.

Ранее Анна Хилькевич показала поклонникам фото, сделанное на отдыхе в Доминикане. Подписчики высмеяли звезду из-за растянутого купальника на снимке.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Анна Хилькевич озвучила сумму месячного заработка за съемки в «Универе»
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