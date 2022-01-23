Центральноафриканская группировка 3R прекратила существование

Банги, 23 января. Члены центральноафриканской группировки 3R (франц. Retour, Reclamation et Rehabilitation — возвращение, протест и реабилитация) объявили о роспуске бандформирования, сообщает издание NouvellesPlus.

«Наша страна на протяжении долгого времени переживала период нестабильности и находилась в кризисе безопасности. Однако 2021 год стал периодом возвращения к мирной жизни, и тенденция продолжается. Недавно боевики движения 3R объявили о роспуске группировки. Они решили покончить с преступлениями, зарыть топор войны и принять участие в восстановлении государственных институтов», — отметили сотрудники СМИ.

По словам радикалов бандформирования, входящего в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), рядовые бойцы «разочаровались в главаре Сембе Боббо, так как он занимается террором в отношении гражданского населения ЦАР».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Их не устраивает сложившаяся ситуация, поэтому они заявили, что 3R прекращает существование. Бывшие боевики готовы встать на сторону властей и защищать страну, отказавшись от корыстных интересов. Однако жители республики уверены, что истинная причина роспуска группировки заключается в том, что радикалы больше не могут противостоять хорошо обученной правительственной армии», — утверждают в NouvellesPlus.

Журналисты подчеркнули, что национальные силы обороны и безопасности сумели добиться огромных успехов только благодаря консультативной поддержке российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Ранее военный эксперт Нгема сообщал, что усиление войск ЦАР вынуждает боевиков массово капитулировать.