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Кнутов: ни одно оружие в мире не справится с неуязвимым российским «Авангардом»

Армия
Кнутов: ни одно оружие в мире не справится с неуязвимым российским «Авангардом»
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 января. Российские гиперзвуковые комплексы «Авангард» неуязвимы, поскольку ни радар не способен их обнаружить во время полета благодаря способности маневрировать, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, ни одно оружие в мире не справится с российским «Авангардом», ему невозможно противостоять. Пока его носителем является ракета УР-100Н, но уже сейчас создается «Сармат», который сможет легко поразить цели на территории Соединенных Штатов, передает iReactor.

Кнутов объяснил, что «Авангард» действительно невозможно уничтожить. Есть небольшой риск, что инфракрасный радар обнаружит ракету, но пока он будет передавать данные, она уже выполнит свою миссию.

«Это все реально, не из области фантастики. Гиперзвуковой блок "Авангард" маневрирует во время движения к цели. Во время полета он окружен плазмой, которая поглощает радиолокационные лучи и не отражает их. Поэтому обычные традиционные радары не увидят "Авангард"», — пояснил военный эксперт.

Однако предела совершенству нет, считает он. Российские специалисты постоянно ведут работу надо усовершенствованием гиперзвуковых ракетных комплексов. По мнению Кнутова, в скором времени российская стратегическая авиация сможет держать под прицелам «все американские города и побережья».

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов объяснил, почему модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М станут опорой ВКС РФ.

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