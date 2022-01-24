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Хиты СССР для плотских утех: зачем режиссер Коппола «лямзил» советские фантастические фильмы

Общество
Хиты СССР для плотских утех: зачем режиссер Коппола «лямзил» советские фантастические фильмы
Кадр из фильма «Планета бурь»  / 

В 1950–1960-е годы советские фантастические фильмы пользовались популярность в американских автокинотеатрах. Об этом в беседе с ФАН рассказал киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин. Собеседник подтвердил, что отечественные киноленты действительно служили источником вдохновения для западной киноиндустрии, хоть и в своеобразной манере.

«Американцы не просто слямзили наши картины «Дорога к звездам», «Планета бурь», а изменили и дополнили. Кстати, переделывал многие наши картины не кто иной, как [Фрэнсис Форд] Коппола. Делал досъемки, монтировал», — сообщил эксперт.

Александр Шпагин раскрыл подробности того, как такие ленты преподносились американскому зрителю.

«Ввели туда других артистов, а нашим актерам, снявшимся там, даже Георгию Вицину, дали американские псевдонимы. Однако ни наши артисты, ни наши режиссеры даже не знали об этом. Это все было сделано полупиратски. В прокате в США лента была названа в духе «Ужасное пришествие на странную планету доисторических обезьян» или «Невероятные приключения американских космонавтов там-то и там-то», — пояснил собеседник ФАН.

Хиты СССР для плотских утех: Зачем режиссер Коппола лямзил советские фантастические фильмы
Кадр из фильма «Дорога к звездам» /

В завершение он поведал, какая судьба ожидала таких «монстров Франкенштейна» от мира кино.

«Это типичные названия фильмов самой низшей категории — Z. Тогда как раз развивалась индустрия автокинотеатров. Туда на машинах съезжались парочки для плотских утех под какие-то прыгающие картинки на экране. Сюжет неважен, главное, чтобы все бегало, прыгало, стреляло, чтобы в перерывах между утехами парочки могли выглядывать и чем-то заинтересоваться. В 1950–1960-е годы такие фильмы были очень популярны», — подытожил кинокритик.

Ранее блогер BadComedian в беседе с ФАН не сошелся с режиссером Джеймсом Кэмероном во мнении об эпичности фильмов Marvel. По словам кинообозревателя, в лентах этой студии есть все необходимое для такого статуса.

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