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Дандыкин назвал РСЗО «Смерч» самым мощным неядерным оружием российской армии

Армия
Дандыкин назвал РСЗО «Смерч» самым мощным неядерным оружием российской армии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 23 января. Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» недаром считается одной из самых смертоносных в мире, объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

На Западе обоснованно боятся уникальной ударной мощи РСЗО «Смерч», рассказал капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью изданию iReactor.

Удар полным залпом «Смерча» по эффективности сравним с использованием тактического ядерного заряда. Поэтому российский комплекс попал в список самого опасного оружия, подчеркнул заместитель главного редактора журнала «Воин России».

«Огонь накрывает не только позиции живой силы, но и уничтожает всю технику, находящуюся в районе удара, и укрепленные территории противника. В своем классе это самый мощный комплекс в мире», — отметил Дандыкин.

РСЗО «Смерч» обладает дальностью выстрела до 100 километров, он показал свою безотказность в условиях крайнего севера и в сильную жару. Наиболее эффективно комплекс уничтожает вражескую бронетехнику, в том числе расположенную в полевых укрытиях. Подготовка установки «Смерч» к ведению огня занимает всего три минуты, а сам залп выполняется за 38 секунд, подытожил эксперт особенности боевого применения самого мощного неядерного оружия российской армии.

Ранее Дандыкин высмеял антироссийский синдром британских военных и назвал их «сказки об агрессивности ВС РФ» методом получения денег из государственного бюджета.

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рсзо смерч дандыкин
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