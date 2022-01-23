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Минобороны Белоруссии: учения «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер

Армия
Минобороны Белоруссии: учения «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Минск, 23 января. Российско-белорусские маневры имеют исключительно оборонительную направленность. Об этом заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии Андрей Некрашевич.

По словам Некрашевича, совместные маневры ВС РФ и ВС Белоруссии будут проходить на полигонах республики, а также на приграничных территориях.

«Хочу отметить, что данное учение носит исключительно оборонительный характер. По окончании учения планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации», — подчеркнул Некрашевич.

Он добавил, что соседние страны на границе с Белоруссией собрали воинский контингент численностью в 30 тысяч человек и не реагировать на недружественные для Союзного государства действия уже попросту невозможно.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему российские военнослужащие и военная техника продолжают прибывать на территорию Белоруссии.

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минобороны белоруссия вс рф союзная решимость
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