Минобороны Белоруссии: учения «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер

Минск, 23 января. Российско-белорусские маневры имеют исключительно оборонительную направленность. Об этом заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии Андрей Некрашевич.

По словам Некрашевича, совместные маневры ВС РФ и ВС Белоруссии будут проходить на полигонах республики, а также на приграничных территориях.

«Хочу отметить, что данное учение носит исключительно оборонительный характер. По окончании учения планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации», — подчеркнул Некрашевич.

Он добавил, что соседние страны на границе с Белоруссией собрали воинский контингент численностью в 30 тысяч человек и не реагировать на недружественные для Союзного государства действия уже попросту невозможно.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему российские военнослужащие и военная техника продолжают прибывать на территорию Белоруссии.