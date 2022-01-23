Турецкие власти ожидают повышения инфляции до 40 процентов

Анкара, 23 января. Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что ожидает пика инфляции на уровне около 40% в ближайшие месяцы и не думает, что повышение общего уровня цен по итогам 2022 года преодолеет порог в 50%. Свои прогнозы он огласил на закрытой встрече с 60 экономистами и экспертами-аналитиками в Стамбуле.

Анонимный источник издания Bloomberg сообщил, что глава финансового ведомства уже не ждет инфляции ниже 30% до конца текущего года. При этом минфин Турции официально отказался комментировать данный вопрос.

Turkish Finance Minister Nureddin Nebati tells economists he expects the inflation rate to peak at about 40% in the months ahead and not to surpass 50% this year https://t.co/1pPNgwyoTh — Bloomberg Middle East (@middleeast) January 22, 2022

Из-за новой экономической модели, принятой Реджепом Тайипом Эрдоганом в прошлом году, Центральный банк страны снизил базовую процентную ставку на 500 базисных пунктов на четырех заседаниях подряд. О прекращении этого агрессивного смягчения власти объявили только в минувший четверг, 20 января.

По плану главы государства, данная мера должна была сдержать потребительские цены и стимулировать рост национальной экономики, однако до сих пор это приводило лишь к обратному эффекту: в декабре уровень инфляции в Турции достиг 36,1%, что является почти 20-летним антирекордом. Национальная валюта ближневосточного государства за три месяца потеряла более половины своей стоимости, следствием чего оказалось резкое падение покупательной способности граждан.

Global Look Press / Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency — Xinhua/Xinhua

Согласно январскому опросу участников рынка, проведенному ЦБ, инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев подскочили с 21,39 до 25,37%. Тем не менее некоторые банки с Уолл-стрит прогнозируют, что прошлогодний валютный кризис может подтолкнуть рост цен даже более чем на 50%.

Для предотвращения наметившихся негативных тенденций правительство приняло ряд чрезвычайных мер, в том числе продажу значительной части валютных резервов и программу компенсации держателям лиры при значительном падении курса. Также Центробанк пообещал стимулировать компании, которые конвертируют счета в иностранной валюте и золотые депозиты в срочные вклады в турецких деньгах.

#Turkey Prez Erdogan declare victory #usdtry 14 settle, ~$10 billion transfer FX deposit guarantee https://t.co/mLVzXNA89n. 15% hard currency account origin, > 1/4 million subscribe. FinMin Nebati heterodox policy hype, cenbank this week hands-off rate calm. #EmergingMarkets — Kleiman International (@KleimanIntCon) January 18, 2022

По словам главы минфина Нуреддина Небати, эти шаги могут привести к переводу в лиры корпоративных активов на сумму около 10 млрд долларов, что поможет поддержать национальную валюту.

Помимо своих инвестиционных ожиданий на прошедшей в Стамбуле встрече, министр сообщил, что Центральный банк Турции работает над долгосрочным финансированием с намерением помочь банкам хеджировать риски по долгосрочным проектным кредитам. Также он особо подчеркнул, что дальнейшего повышения процентных ставок ожидать точно не стоит, поскольку за регулирование данного вопроса взялся лично глава государства.