КНДР может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных ракет

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о результатах переговоров в формате «два плюс два» между Японией и Францией, визите в Австралию глав внешнеполитического и оборонного ведомств Великобритании, виртуальной встрече президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды, возможности КНДР возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных ракет, намерении Тайваня открыть представительство в Словении, а также планах Индонезии перенести столицу на Калимантан.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Япония и Франция 20 января провели первую за три года министерскую встречу в формате «два плюс два» в режиме видеоконференции.

Глава японского МИД Есимаса Хаяси и министр обороны Нобуо Киси вместе со своими французскими коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Флоранс Парли выразили «серьезную озабоченность» состоянием дел в Восточно- и Южно-Китайском морях, что является завуалированной отсылкой к деятельности КНР в регионе. Особенно японцев беспокоит активность Китая вокруг контролируемых Токио спорных островов Сенкаку.

«В Индо-Тихоокеанском регионе продолжаются односторонние попытки изменить статус-кво с помощью силы, а обстановка в сфере безопасности вокруг Японии и Франции становится все более жесткой и нестабильной», — заявил министр обороны Нобуо Киси.

Япония и Франция подтвердили «важность мира и стабильности в Тайваньском проливе» и договорились призвать соответствующие стороны к решению вопроса. Дипломаты также обсудили последние ракетные испытания Северной Кореи.

On Jan 20, #DefenseMinisterKishi and Minister for Foreign Affairs Hayashi held a Japan-France "2+2" with Minister for Armed Forces of France Parly @florence_parly and Minister for Europe and Foreign Affairs of France Le Drian @JY_LeDrian via VTC.???????????????? pic.twitter.com/4IRqIU6XQ7 — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) January 20, 2022

В совместном заявлении по итогам встречи подчеркивается, что четыре министра подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества «в целях содействия формированию основанного на правилах, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Для этого Токио и Париж начнут консультации по облегчению административных и юридических требований для проведения совместных учений между японскими силами самообороны и французскими военными.

С января прошлого года Япония провела рекордные за всю историю семь министерских встреч в формате «два плюс два», что указывает на наращивание военно-дипломатической активности японцев в стране. В первую тройку союзников и партнеров, на которых делает ставку Токио, входят США, Австралия и Франция. Подобные переговоры проводились с Великобританией, Индонезией и Германией.

Париж, в свою очередь, пересматривает собственную Индо-Тихоокеанскую стратегию после ухудшения отношений с Австралией из-за потери контракта на строительство подлодок. Канберра отказалась от французских субмарин с перспективой обзавестись собственным атомным подводным флотом по результатам создания в сентябре прошлого года оборонного альянса AUKUS с Лондоном и Вашингтоном. В сложившихся обстоятельствах французы рассчитывают опереться в регионе именно на Японию, а также Индию и Индонезию.

Japan and France agreed to bolster their cooperation in the Indo-Pacific region and shared serious concerns over the state of affairs in the East and South China seas, as China's military clout is increasing in the region. #FOIP (via @kyodo_english)https://t.co/z55EdMz0EN pic.twitter.com/GvlQaO5i81 — Sasakawa USA (@SasakawaUSA) January 22, 2022

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс и министр обороны Бен Уоллес 19 января прибыли с четырехдневным визитом в Австралию с целью углубления связей в области безопасности в рамках AUKUS, активизации технического и экономического сотрудничества, а также инфраструктурных инвестиций в Индо-Тихоокеанском регионе.

По результатам первых с начала пандемии очных министерских консультаций (AUKMIN) в Сиднее, британские высокопоставленные чиновники договорились со своими австралийскими коллегами Марисой Пейн и Питером Даттоном о тесном сотрудничестве в противостоянии «основным геополитическим конкурентам», среди которых были названы Китай, Россия и Иран.

«Как свободолюбивые демократические страны, мы должны подняться и противостоять этим угрозам. Наряду с НАТО, мы работаем с такими партнерами, как Австралия, Индия, Япония, Индонезия и Израиль, над созданием глобальной сети свободы», — заявила Трасс на выступлении в австралийском Институте Лоуи.

По ее словам, объединение усилий с США и помощь Австралии в приобретении атомных субмарин будут способствовать «совместным действиям по поддержанию стабильности по всему Индо-Тихоокеанскому региону».

Лондон и Канберра начали разработку планов будущего базирования британских войск на Зеленом континенте, подробности которых пока не разглашаются. Австралия обязалась оказать поддержку патрульным кораблям Королевского флота, включая доступ к своим портам. Такой шаг призван заложить фундамент для постоянного присутствия в регионе ВМС Великобритании на ротационной основе.

???????????????? Important visit to Australia this week.



At a time when global aggressors are emboldened, Britain is building closer security, tech and economic ties with allies like Australia to defend freedom???? pic.twitter.com/TRO2yqtuSg — Liz Truss (@trussliz) January 23, 2022

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 января провели первую в этом году онлайн-встречу. Стороны договорились усилить сотрудничество в вопросах экономики и безопасности, обсудили проблемы противодействия Китаю, ракетные пуски Северной Кореи, а также ситуацию вокруг Украины.

«Два лидера разделили намерение тесно координировать действия в рамках сильного японо-американского союза и углублять сотрудничество со странами-единомышленниками, такими как Австралия, Индия, АСЕАН и Европа, для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в пресс-релизе японского правительства.

Собеседники также отметили важность укрепления кибербезопасности и согласились с необходимостью «дать отпор» попыткам Китая изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях. Фумио Кисида особенно подчеркнул обеспокоенность Японии наращиванием ядерного потенциала КНР.

С целью активизации сотрудничества по созданию устойчивых цепочек поставок и инвестиций в технологии Вашингтон и Токио начнут переговоры по экономической политике. С японской стороны участие примут министры иностранных дел и промышленности, в то время как Соединенные Штаты будут представлены государственным секретарем и министром торговли. Новый формат получил название «два плюс два», по аналогии с переговорами по вопросам безопасности на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Кисида и Байден предварительно договорились провести в первой половине года саммит членов «Четырехстороннего диалога по безопасности» (QUAD), куда входят США, Япония, Индия и Австралия. Мероприятие должно пройти в Японии в очном формате. На нем планируется обсудить реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, растущую напряженность в Восточно- и Южно-Китайском морях, ситуацию с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, а также ракетные испытания и ядерную программу КНДР.

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Kishida, Biden agree to launch 2-Plus-2 economic talks pic.twitter.com/HVoI0FYw6a — The Japan News (@The_Japan_News) January 21, 2022

КНДР

Северная Корея 17 января провела четвертые ракетные испытания за последние две недели. Пхеньян выполнил пуски двух твердотопливных баллистических ракет малой дальности KN-24 с интервалом в четыре минуты, которые успешно поразили цель в Японском море.

Спустя три дня, 20 января, Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Соответствующие шаги обсуждались накануне на VI заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в качестве подготовки к «долговременной конфронтации с американскими империалистами».

Временный мораторий был введен северокорейским руководством для установления доверия с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который успел провести две встречи с Ким Чен Ыном. Однако значительных результатов это не принесло.

«Политбюро ЦК партии оценило, что, несмотря на искренние усилия, которые наша республика прилагала к смягчению ситуации на Корейском полуострове и поддержанию благоприятной обстановки после корейско-американского саммита в Республике Сингапур, враждебная политика и военная угроза со стороны США подошли к недопустимой опасной грани», — говорится в сообщении ЦТАК.

North Korea will bolster its defenses against the United States and consider resuming 'all temporally-suspended activities,' state news agency KCNA said, an apparent reference to a self-imposed moratorium on tests of nuclear weapons and long-range missiles https://t.co/vJhEsTSBx4 — Reuters (@Reuters) January 20, 2022

Индонезия

Парламент Индонезии одобрил законопроект о переносе столицы из Джакарты на остров Калимантан.

Главный город страны будет называться Нусантара. Его построят на новом месте, приблизительно в географическом центре Индонезии, из-за перенаселенности Явы и проблемы подтопления нынешней столицы.

Из девяти фракций в парламенте только связанная с «Братьями-мусульманами» (террористическая организация, запрещена в РФ) исламистская «Партия справедливости и процветания» отказалась обсуждать новый законопроект по той причине, что у правительства якобы «нет законных оснований» для строительства новой столицы в Восточном Калимантане.

По текущим оценкам властей, стоимость проекта составит порядка 35 миллиардов долларов. При этом работы на 53% будут финансироваться из государственного бюджета, а завершить город планируют к 2045 году.

Согласно закону, иностранные посольства и представители международных организаций должны вслед за госучреждениями перевести свои офисы в Нусантару в течение 10 лет после начала переноса столицы.

Новая столица получит особый административный статус, а ее главу будет назначать президент с одобрения парламента. Одним из основных кандидатов на эту должность является бывший губернатор Джакарты, христианин китайского происхождения Басуки Чахая Пурнама, также известный как Ахок.

Штаб-квартиры госучреждений будут переноситься в Нусантару поэтапно в течение двух-четырех лет, за исключением Центрального банка и главных офисов Управления финансовых услуг. Джакарта останется деловым и экономическим центром Индонезии, а на ее модернизацию правительство обещает выделить дополнительно 40 миллиардов долларов.

Indonesia’s parliament approved a bill to relocate its capital city from Jakarta to the forest area in East Kalimantan province on the island of Borneo. pic.twitter.com/y3QRWwKFnr — South China Morning Post (@SCMPNews) January 19, 2022

Тайвань

Тайбэй подтвердил, что ведет переговоры со Словенией об открытии представительств на территории обоих государств. Ранее на подобный шаг решилась Литва, что привело к взаимному отзыву послов и введению торговых ограничений со стороны КНР.

«Это будет не на уровне посольств, а на том же уровне, что и у многих стран — членов ЕС», — сказал премьер-министр Словении Янез Янша в интервью индийскому телеканалу Doordarshan.

Как и у большинства европейских государств, у Любляны нет официальных дипломатических связей с Тайбэем. Однако это не мешает таким странам, как Словения, Литва и Чехия, наращивать контакты с островом, что вызывает недовольство Пекина.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай «глубоко шокирован» и решительно выступает против высказываний, способствующих продвижению идеи независимости Тайваня.

«Это опасное заявление словенского лидера, которое открыто бросает вызов принципу «одного Китая» и поддерживает независимость Тайваня», — сказал он журналистам на ежедневном брифинге.

И Литва, и Словения являются членами Европейского союза, который занимает все более жесткую позицию в отношении политической и экономической деятельности Китая. Обе страны также входят в НАТО и планируют создать свои представительства на Тайване, что будет на руку прежде всего американцам, которые рассчитывают привлечь как можно больше союзников и партнеров в рамках своей стратегии сдерживания КНР.

Taiwan confirms it is in talks with Slovenia to open representative offices on each other’s soil, after the Slovenian PM Jansa accused China of “lecturing about democracy and peace” https://t.co/HV1l9R3JSQ — Finbarr Bermingham (@fbermingham) January 18, 2022

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