Немецкий военный Куят осудил слова посла Украины Мельника на фоне скандала с Шенбахом

Берлин, 23 января. Заявления Киева на фоне ситуации с экс-командующим ВМС Германии Кая-Ахим Шенбахом являются отвратительными. Об этом заявил бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.

Генерал прокомментировал высказывание посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который заявил, что из-за скандала с военнослужащим граждане «вспомнили об ужасах нацистской оккупации».

«Думаю, украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее», — отметил экс-генеральный инспектор бундесвера.

Куят добавил, что подобные высказывания являются неуместными для государства в центре Европы.

Ранее Кая-Ахим Шенбах заявил, что «возвращение» Крыма под контроль Киева невозможно. Затем министр обороны Германии Кристина Ламбрехт потребовала от военнослужащего объяснить свои слова, а он подал в отставку.