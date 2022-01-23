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Немецкий военный Куят осудил слова посла Украины Мельника на фоне скандала с Шенбахом

Политика
Немецкий военный Куят осудил слова посла Украины Мельника на фоне скандала с Шенбахом
Федеральное агентство новостей

Берлин, 23 января. Заявления Киева на фоне ситуации с экс-командующим ВМС Германии Кая-Ахим Шенбахом являются отвратительными. Об этом заявил бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.

Генерал прокомментировал высказывание посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который заявил, что из-за скандала с военнослужащим граждане «вспомнили об ужасах нацистской оккупации».

«Думаю, украинское правительство не оказывает себе любезность, когда в такой манере приводит свои аргументы странам, которые реально пытаются дать ей безопасность и безопасное будущее», — отметил экс-генеральный инспектор бундесвера.

Куят добавил, что подобные высказывания являются неуместными для государства в центре Европы.

Ранее Кая-Ахим Шенбах заявил, что «возвращение» Крыма под контроль Киева невозможно. Затем министр обороны Германии Кристина Ламбрехт потребовала от военнослужащего объяснить свои слова, а он подал в отставку.

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украина германия хуят
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