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Марии Мироновой пришлось прервать участие в «Танцах со звездами» из-за болезни

Шоу-бизнес
Марии Мироновой пришлось прервать участие в «Танцах со звездами» из-за болезни
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 23 января. Актриса и продюсер Мария Миронова пожаловалась, что ей пришлось прервать участие в «Танцах со звездами» из-за проблем со здоровьем. Знаменитость надеется на возможность остаться в проекте, несмотря на болезнь.

Миронова рассказала о трудностях на своей странице в Instagram. Артистка поблагодарила зрителей, болевших за нее и ее партнера Евгения Папунаишвили. По словам знаменитости, 13-й сезон «Танцев со звездами» действительно стал для их пары несчастливым, хотя актриса совсем не суеверна.

«Первый танец я танцевала с трещиной в ребре, из-за которой мне действительно было очень трудно глубоко дышать и отдышаться, поддержки тоже были тяжелые — все знаю, все вижу! А теперь болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир», — поделилась Миронова.

Марии Мироновой пришлось прервать участие в «Танцах со звездами» из-за болезни
Prt Scr instagram.com / @mariya_mironova_actress

Однако знаменитость очень хочет продолжить участие в «Танцах со звездами», если будет такая возможность, поскольку этот проект действительно важен для нее. После последних двух лет, ставших для актрисы тяжелыми с моральной и физической точки зрения, шоу дало ей возможность наверстать форму. Кроме того, проект подарил артистке массу эмоций.

«Это то, что я никогда не делала, это авантюра, конечно, в которой я к себе и к своим возможностям отношусь с большой самоиронией!!! Но она не отрицает горения и труда!!!» — подчеркнула актриса.

Ранее Мария Миронова рассказала о подготовке к «Танцам со звездами». По словам актрисы, сначала она сомневалась насчет участия в шоу, но Папунаишвили покорил ее.

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актриса миронова танцы со звездами
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