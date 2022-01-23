Наташа Королева попала в литовский список невъездных артистов

Вильнюс, 23 января. Литва включила певицу Наташу Королеву в перечень невъездных исполнителей. Ограничения коснулись не только исполнительницы хита «Желтые тюльпаны», но и певца Хабиба Шарипова.

Артисты не смогут дать концерты, которые были запланированы в Литве. Запрет на посещение страны для Королевой и Хабиба продлится до 21 января 2027 года, передает национальное радио LRT.

Кроме того, Шарипов сообщил на своей странице в Instagram, что его не пустили на самолет до Вильнюса при пересадке в Хельсинки, когда он собирался вылететь в Литву на свой концерт. По словам Хабиба, у него были разрешение от литовского министерства культуры и виза на въезд. Расстроенный певец отметил, что очень готовился к выступлению и хотел порадовать поклонников.

Что касается Королевой, у нее есть еще один способ заработка помимо концертов. Например, она готова поговорить с поклонником за 30 тысяч рублей.