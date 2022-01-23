Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 20:27
20:26
Происшествия
Многоэтажный дом загорелся в деловом районе Филадельфии
20:26
Общество
МГУ отказался разрабатывать индивидуальный план для обучения малолетней студентки
20:24
Общество
Кирстен Данст сыграет в фильме режиссера Алекса Гарленда «Гражданская война»
20:20
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с участием КамАЗа на омской «трассе смерти»
20:14
Весь мир
Центральноафриканская группировка 3R прекратила существование
20:13
Весь мир
Турецкие власти ожидают повышения инфляции до 40 процентов
20:13
Шоу-бизнес
Актриса Анна Хилькевич озвучила сумму месячного заработка за съемки в «Универе»
20:12
Происшествия
Угарный газ стал причиной смерти четырех человек в Новокузнецке
20:07
Армия
Кнутов: ни одно оружие в мире не справится с неуязвимым российским «Авангардом»
20:06
Армия
Дандыкин назвал РСЗО «Смерч» самым мощным неядерным оружием российской армии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Наташа Королева попала в литовский список невъездных артистов

Общество
Наташа Королева попала в литовский список невъездных артистов
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Вильнюс, 23 января. Литва включила певицу Наташу Королеву в перечень невъездных исполнителей. Ограничения коснулись не только исполнительницы хита «Желтые тюльпаны», но и певца Хабиба Шарипова.

Артисты не смогут дать концерты, которые были запланированы в Литве. Запрет на посещение страны для Королевой и Хабиба продлится до 21 января 2027 года, передает национальное радио LRT.

Кроме того, Шарипов сообщил на своей странице в Instagram, что его не пустили на самолет до Вильнюса при пересадке в Хельсинки, когда он собирался вылететь в Литву на свой концерт. По словам Хабиба, у него были разрешение от литовского министерства культуры и виза на въезд. Расстроенный певец отметил, что очень готовился к выступлению и хотел порадовать поклонников.

Что касается Королевой, у нее есть еще один способ заработка помимо концертов. Например, она готова поговорить с поклонником за 30 тысяч рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Наташа Королева попала в литовский список невъездных артистов
королева литва певица
Комментировать