Карпин не пригласил Дзюбу на закрытую встречу с игроками «Зенита» в ОАЭ

Дубай, 23 января. Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал звать нападающего Артема Дзюбу на встречу с другими игроками «Зенита» в ОАЭ.

Наставник российской футбольной сборной России Валерий Карпин провел встречу с игроками петербургского «Зенита» в Дубае, где проходит первый зимний сбор сине-бело-голубых. Он пригласил защитника Данила Кругового, а также полузащитников Далера Кузяева, Александра Ерохина, Андрея Мостового, и Алексея Сутормина, сообщает «Чемпионат».

На встрече не присутствовал 33-летний форвард Артем Дзюба, который не играл за сборную России с чемпионата Европы, когда национальную команду возглавлял Станислав Черчесов. После назначения тренером Карпина Дзюба лишь один раз попадал в расширенный список. В октябре тренерский штаб Карпина пригласил форварда в расположение сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022, однако нападающий ответил отказом, сославшись на слабую физическую форму.