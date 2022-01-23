Азаров опроверг заявление Великобритании о его «возвращении» в украинскую власть

Москва, 23 января. Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал слухи о своем «возвращении» во власть чушью. Об этом он рассказал журналистам.

Речь идет о недавнем заявлении британского МИД. Так, дипломаты Форин Офиса утверждали, что представители России якобы поддерживают контакты с Азаровым с целью восстановить его влияние на Украине.

«Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется "без меня меня женили"», — отметил политик.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее призвали прекратить провокационную деятельность на фоне ситуации на Украине. Ведомство также опровергло слухи о «пророссийском лидере» в Киеве.