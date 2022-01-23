Сиквел детектива «Достать ножи» выйдет осенью 2022 года на Netflix

Лос-Анджелес, 23 января. Продолжение детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом в главной роли появится осенью на американской стриминговой площадке Netflix.

Онлайн-площадка не сообщала дату выхода картины, однако ее съемки завершились еще в сентябре 2021 года. Перед премьерой на Netflix фильм отправится на фестивали, пишет издание The Variety. Создатели не раскрывают сюжет ленты. Во второй части «Достать ножи» компанию Крэйгу составят Дэйв Батиста, Кейт Хадсон, Эдвард Нортон и другие звезды.

Разработкой сценария занимался Райан Джонсон, он же поставил картину. Оригинальный фильм, вышедший в 2019 году, заработал в мировом прокате 311 млн долларов при бюджете в 40 млн долларов. Продюсеры надеются, что сиквел «Достать ножи» соберет не меньше.

Ранее сообщалось, что Disney готовит киноадаптацию популярного мультфильма «Коты-аристократы». За реализацией проекта будет следить продюсер Уилл Глак.