Политолог Топорнин назвал бессмысленным давление США на Германию по Украине

Москва, 23 января. Жесткая позиция Германии в украинском вопросе не соответствует общей политике западных стран. Этот феномен объяснил доцент МГИМО Николай Топорнин.

Недавно ФРГ отказалась поставлять вооружение на Украину. Значит, Берлин понимает: военным путем невозможно разрешить ситуацию в Донбассе, считает политолог.

«Ее можно решить только дипломатическими переговорами и политическим диалогом, в том числе в «нормандском формате». Такая позиция была и во времена Меркель, сейчас новое правительство во главе с Олафом Шольцем ее четко придерживается. Это принципиальный подход Германии, она ни под кого не подстраивается», — сказал Топорнин в комментарии «ПолитЭксперту».

Он уверен, что Берлин продолжит гнуть свою линию, чем очень раздражает США. ФРГ заботится о военной и политической стабильности в Европе, поэтому давить на нее бессмысленно.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива отверг членство Украины в НАТО и Евросоюзе. Он также исключил возвращение Крыма под контроль Киева.