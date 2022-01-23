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Аналитик Калиниченко дал понять, за счет каких факторов Россия укрепила позиции в мире

Политика
Аналитик Калиниченко дал понять, за счет каких факторов Россия укрепила позиции в мире
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 января. Россия за последние годы существенно расширила и укрепила собственную зону влияния в мире, и это однозначно сыграет ей на руку в сложившейся на текущий момент ситуации. Такое мнение высказал украинский политический аналитик Алексей Калиниченко.

Эксперт пояснил, что РФ планомерно и целенаправленно шла по пути увеличения собственной значимости на мировой арене. По его словам, на данный момент можно выделить несколько ключевых шагов, которые позволили России накопить политический вес и даже заставить США сесть за стол переговоров.

«Очень успешные переговоры, и причем не одни, с Индией, которая теперь закупает российское оружие. Ситуация по Сирии и создание там военной базы. Ситуация с Афганистаном — там российское влияние тоже будет расти. Кроме того, Китай: президент РФ Владимир Путин едет на открытие Олимпийских игр и опять же будет встречаться с товарищем Си Цзиньпинем. Их регулярные переговоры ведь явно о чем-то говорят. При этом в Китай постоянно идет российский уголь и газ», — заявил Калиниченко в ходе пресс-конференции для «Голос.UA».

Аналитик подчеркивает, что усиление России случилось не в один день. По его словам, еще в 2014 году было понятно, что РФ уже имеет на руках ряд козырей, которые позволяют ей добиваться своего от Запада, даже несмотря на формальное внешнее противостояние.

«Самое интересное, я об этом постоянно говорю, это очень важный момент. Когда в 2014 году в Крыму проходил референдум, 15 марта мировое сообщество в лице ООН и различных организаций, которые этим вопросом занимаются, передало России часть Охотского моря. Причем это было единогласное решение, а там участвовали и американцы, и англичане, и японцы», — напомнил эксперт.

Аналитик Калиниченко дал понять, за счет каких факторов Россия укрепила позиции в мире
pixabay.com / IGORN

Калиниченко отмечает, что даже Германия, которая является негласным лидером Евросоюза, на данный момент больше играет в интересах России, нежели своих западных партнеров.

«Что касается позиции Германии сегодня, то, в принципе, даже ее так называемый нейтралитет сегодня играет больше в сторону России, а не в сторону ключевых партнеров по НАТО», — говорит аналитик.

Эксперт предполагает, что отрицать факт укрепления российского мирового влияния ни в коем случае нельзя. Вместо этого европейским странам, и в первую очередь Украине, стоит задуматься о том, в каком русле в дальнейшем будут развиваться события на международной политической арене.

«Это важный момент, который никак нельзя исключать из повестки. Это важный сигнал о том, что идет какая-то игра, которую мы пока можем только разгадывать. Посмотрим, чем это все закончится, потому что, на мой взгляд, идет расширение зоны влияния Российской Федерации, которое мы сегодня наблюдаем, и это не похвала, это просто факт, который нельзя ничем замыливать», — подчеркнул политический аналитик Алексей Калиниченко.

Журналист-международник, политический аналитик Максим Юсин ранее раскрыл, какой серьезной ошибки в переговорах с Россией сумел избежать президент США Джо Байден.

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