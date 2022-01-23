Президент ЦАР принял верительные грамоты от чрезвычайного посла Руанды

Банги, 23 января. Чрезвычайный и полномочный посол Руанды в ЦАР Теонест Муциндашьяка вручил верительные грамоты президенту Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжу Туадера. Об этом сообщается на официальной странице гаранта в соцсети Facebook.

«Активная внешняя политика, проводимая главой государства с момента вступления им в должность, приносит свои плоды. Все больше иностранных держав возвращается к взаимодействию с Банги и направляет официальных представителей», — значится в заявлении пресс-службы.

Как стало известно, вручение необходимых документов для работы дипломатического ведомства состоялось после подписания двусторонних соглашений в военной и экономической областях.

Стабилизация обстановки в Центральноафриканской Республике привела к тому, что все больше иностранных государств возвращаются к более тесным отношениям с Банги.

В конце августа президент Туадера принял верительные грамоты от послов Нидерландов, Индии и Канады. Позиция руководства ЦАР заключается в том, что тесное сотрудничество и благоприятная дипломатическая атмосфера позволят укрепить дружеские отношения с другими народами.