«Пистолет Джеймса Бонда» представили на американской оружейной выставке

Прототип известного пистолета из фильмов про Джеймса Бонда был представлен на выставке SHOT Show в Лас-Вегасе. Благодаря биометрии, персонализированное оружие смогут использовать только проверенные люди.

«Это огнестрельное оружие с личной аутентификацией. Вы сможете его разблокировать или заблокировать, используя три независимых метода. Один из способов — отпечаток большого пальца, как раз сейчас мы проводим некоторые полевые исследования, чтобы определить, как лучше это сделать», — рассказала технический директор компании Джинджер Чандлер.

Помимо сканера отпечатков пальцев, есть и другие способы разблокировать «умный пистолет»: специальное мобильное приложение, которое работает через Bluetooth, а также PIN-код. Разработчики стартапа рассчитывают, что новое оружие станет более безопасным: украв его, злоумышленники попросту не смогут его использовать.

«В США регистрируют все больше травм и несчастных случаев, связанных с огнестрельным оружием. Пистолеты часто крадут, либо отбирают, используют чужое, поэтому мы стремимся сделать огнестрельное оружие безопасным, мы делаем его для тех, кто хочет быть уверен, что никто другой не сможет воспользоваться его персональным оружием в преступных целях», — отметила Чандлер.

Персонализированный пистолет появится на рынке после того, как пройдет необходимые испытания. Его цена составит около 895 долларов.