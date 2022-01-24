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Политолог Валяев: Россия смирилась, что «Северный поток ― 2» будет в заложниках

Политика
Политолог Валяев: Россия смирилась, что «Северный поток ― 2» будет в заложниках
Федеральное агентство новостей  / 

Политический аналитик, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в разговоре с ФАН озадачился судьбой «Северного потока ― 2». Аналитик считает, что проект был изначально обречен «оказаться в заложниках». Ситуация обострилась, когда президент России начал вести страну по новому политическому курсу.

Изначально строительство трубопровода было историей не про бизнес, а про политику. Для немецких властей, по мнению Валяева, важно было максимально связать РФ с ЕС, чтобы исключить возникновение любой военной ситуации.

«В контексте международной обстановки понятно, что Германия готова сделать «Северный поток — 2» санкционной историей. То есть сказать России, что из-за нынешней эскалации проект будет временно заморожен. У России сейчас немного антизападный курс. Она сейчас активно консультируется с Ираном, Китаем, Индией. Это даже видно по визитам Путина, который встретился со всеми тремя главами этих государств», — предположил Валяев.

Политолог Валяев: Россия смирилась, что «Северный поток ― 2» будет в заложниках
ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт не рассчитывал бы, что Россия как-то финансово зависит от проекта. Известно, что все объемы исполняются по маршрутам, которые были утверждены до «Северного потока ― 2». Евгений считает, что если трубопровод не реализуют в этом году, то это будет страшной и глобальной проблемой.

Также спикер не согласился с утверждением, что Украина возьмет на себя главенствующую роль при приемке «Северного потока ― 2». Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщил, что Киев примет участие в сертификации проекта. Аналогичные тезисы транслировал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. По мнению эксперта ФАН, этот вопрос сейчас носит второстепенный характер.

«Даже если бы Россия не выдвинула Европе ультиматум по гарантии безопасности, то Германия все равно бы заморозила «Северный поток — 2». Этот проект будет всегда в заложниках. Возможно, Россия отчасти смирилась, что проекту не дали зеленый свет. А пока такие настроения, не имеет значения, какая роль будет у Украины в сертификации «Северного потока — 2», — заключил собеседник.

По результатам социологического исследования, за проект выступают 70% жителей Германии на востоке и 57% — в западной части. Также против газопровода выступает 28% немцев: 30% — на западе и 18% — на востоке. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеканал ARD.

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россия украина германия газ северный поток - 2 трубопровод
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