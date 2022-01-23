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Disney выпустит киноадаптацию мультфильма «Коты-аристократы»

  /   Обновлено: 23 января 2022 19:18
Общество
Disney выпустит киноадаптацию мультфильма «Коты-аристократы»
Кадр из мультфильма «Коты-аристократы»

Лос-Анджелес, 23 января. Анимационная лента студии Disney «Коты-аристократы» получит версию в виде игрового фильма. Продюсером киноадаптации выступит Уилл Глак, работавший над «Кроликом Питером».

Кинодеятель не только спродюсирует ленту, но и напишет для нее сценарий. В этом Глаку будет помогать Кит Бьюнин, приложивший руку к мультфильму «Вперед», передает Deadline.

По данным источников, киноадаптация «Котов-аристократов» будет похожа на игровую версию «Леди и Бродяги», выпущенную в 2019 году. Пока неизвестно, выпустит ли Disney новый проект в кинотеатрах или покажет его на стриминге.

Мультфильм «Коты-аристократы» увидел свет в 1970 году. Анимационная лента рассказывает о матери-кошке и трех ее котятах, живущих у богатой женщины. Ее дворецкий решает избавиться от питомцев, узнав, что хозяйка хочет завещать все имущество животным.

Disney готовит к выпуску еще одну киноадаптацию своего мультипликационного хита — «Русалочки». Темнокожая актриса Хэлли Бейли признавалась, что приглашение на роль главной героини в проекте стало для нее неожиданностью.

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мультфильм disney коты-аристократы
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