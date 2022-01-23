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Президент Армении Саркисян объявил об отставке

  /   Обновлено: 23 января 2022 19:21
Весь мир
Президент Армении Саркисян объявил об отставке
president.am  /  Аппарат Президента Республики Армения

Ереван, 23 января. Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку. Его заявление опубликовано на сайте главы государства.

Текст политика оказался довольно длинным. Он объяснил, почему покидает пост и почему не сделал этого раньше. По словам Саркисяна, роль президента в Армении не такая, как он себе ее представляет.

«В реальности, когда он не может наложить вето на те законы, которые считает для государства и для народа нецелесообразными», — написал президент республики.

Армен Саркисян заверил, что принял решение не «на эмоциях», а исходя из логики. Политик выразил благодарность народу Армении и аппарату президента за работу.

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Армения отставка саркисян
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