Президент Армении Саркисян объявил об отставке

Ереван, 23 января. Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку. Его заявление опубликовано на сайте главы государства.

Текст политика оказался довольно длинным. Он объяснил, почему покидает пост и почему не сделал этого раньше. По словам Саркисяна, роль президента в Армении не такая, как он себе ее представляет.

«В реальности, когда он не может наложить вето на те законы, которые считает для государства и для народа нецелесообразными», — написал президент республики.

Армен Саркисян заверил, что принял решение не «на эмоциях», а исходя из логики. Политик выразил благодарность народу Армении и аппарату президента за работу.