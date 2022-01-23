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Студенты провели интернациональный футбольный матч в знак солидарности России и Мали

Общество

Во всех уголках земного шара сейчас проходят митинги и акции в поддержку африканской Республики Мали, долгие годы терроризируемой радикальными группировками. Не остались в стороне и петербуржцы.

В Северной столице состоялся дружеский футбольный матч, в котором приняли участие как российские, так и иностранные студенты.

«Это кубок солидарности России и Республики Мали. Цель турнира — поблагодарить Россию за усилия в борьбе с терроризмом в Мали. Мы считаем, что в сложившейся в Мали ситуации виноват Запад», — заявил один из игроков Абдельазиз Камара.

Россия оказывает Бамако активную поддержку в борьбе с распространением террористической угрозы в регионе. Вооруженные силы республики получили от России четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. Кроме того, по информации местных источников, именно прибытие в Мали отечественных специалистов обеспечило освобождение деревни Банкасс, находящейся на приграничной территории в регионе Мопти. А 22 января Национальная армия Мали (FAMa) ликвидировала группу боевиков в центральной части республики. По мнению африканских экспертов, именно поддержка России позволила правительственным войскам перейти в наступление и вступить в активную фазу борьбы с радикалами.

«Я из Конго, поэтому отвечу как есть. Насколько мне известно, такая ситуация в Мали сложилась по вине оксидентальных (западных — примечание ФАН) стран. В первую очередь, из-за Франции, поскольку Мали раньше была ее колонией», — уверен капитан одной из команд Луи Васнель.

С этой позицией согласен и премьер-министр Мали, который недавно обвинил Пятую республику в попытке «расколоть» республику с помощью санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Однако, несмотря на напряженную политическую обстановку, дружеский  матч получился по-настоящему интернациональным: в нем участвовали как российские студенты, так и учащиеся из Мали, Конго, Сенегала, Камеруна, Алжира, Марокко и Замбии.

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петербург африка студенты мали дружеский матч
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