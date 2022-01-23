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Риелтор Морданова напомнила о программе господдержки для семей с детьми

  /   Обновлено: 23 января 2022 19:13
Экономика
Риелтор Морданова напомнила о программе господдержки для семей с детьми
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 23 января. Российские семьи с детьми могут экономить на ипотеке. Руководитель департамента ипотечного кредитования агентства недвижимости «Компонент» Лилия Морданова назвала изданию URA.RU несколько способов.

Молодые родители могут воспользоваться льготной ипотекой для покупки собственного жилья. Лилия Морданова объяснила, что семейная ипотека отличается от льготной. Ее оформляют только при наличии ребенка, рожденного после 2018 года.

«Сумма кредита в 2 раза больше, до 6 млн рублей, первоначальный взнос — также 15%, ставка — 4,65-6,5%», — рассказала Морданова.

Для первоначального взноса можно воспользоваться материнским капиталом, эту выплату для матерей продлили до 31 декабря 2023 года. Маткапитал можно использовать в качестве взноса за квартиру, дом или при участии в долевом строительстве.

Материнским капиталом также можно погасить уже имеющуюся ипотеку.

Материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции. Это обеспечит дополнительную поддержку российским семьям с детьми.

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