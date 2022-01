Замглавы Суверенного совета Судана встретился с премьер-министром Эфиопии

Аддис-Абеба, 23 января. Первый заместитель председателя переходного Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Это произошло в ходе его официального визита в столицу соседнего государства Аддис-Абебу. Во время переговоров Дагло подтвердил глубину и прочность отношений между Суданом и Эфиопией, подчеркнув необходимость в их дальнейшем укреплении.

В заявлении Суверенного совета, опубликованном на его официальной странице в Facebook, говорится, что политики обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и пути его поддержки и оптимизации на благо двух братских народов. Они также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес на региональном и международном уровнях. Встреча состоялась в штаб-квартире Министерства обороны Эфиопии в присутствии главы ведомства Абрахама Белая и посла Судана в Аддис-Абебе Джамаля аш-Шейха.

Это первый визит Мухаммада Дагло в соседнюю страну, с которой у Хартума более года наблюдается напряженность в пограничном вопросе. После приезда суданского чиновника Абий Ахмед опубликовал запись в Twitter в знак приветствия данного визита.

I am pleased to welcome today Gen. Mohamed Hamdan Dagalo, Vice-President of the Sovereignty Council of the sisterly Republic of Sudan. I would like to express, once again, my appreciation for the deep historical bonds that bind our two people. pic.twitter.com/no435jGPpM