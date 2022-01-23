Замглавы Суверенного совета Судана встретился с премьер-министром Эфиопии

Аддис-Абеба, 23 января. Первый заместитель председателя переходного Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Это произошло в ходе его официального визита в столицу соседнего государства Аддис-Абебу. Во время переговоров Дагло подтвердил глубину и прочность отношений между Суданом и Эфиопией, подчеркнув необходимость в их дальнейшем укреплении.

В заявлении Суверенного совета, опубликованном на его официальной странице в Facebook, говорится, что политики обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и пути его поддержки и оптимизации на благо двух братских народов. Они также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес на региональном и международном уровнях. Встреча состоялась в штаб-квартире Министерства обороны Эфиопии в присутствии главы ведомства Абрахама Белая и посла Судана в Аддис-Абебе Джамаля аш-Шейха.

Это первый визит Мухаммада Дагло в соседнюю страну, с которой у Хартума более года наблюдается напряженность в пограничном вопросе. После приезда суданского чиновника Абий Ахмед опубликовал запись в Twitter в знак приветствия данного визита.

«Я хотел бы еще раз выразить свою признательность за глубокие исторические узы, которые связывают два наших братских народа и не могут прерваться ни при каких обстоятельствах», — написал премьер-министр на своей странице.

I am pleased to welcome today Gen. Mohamed Hamdan Dagalo, Vice-President of the Sovereignty Council of the sisterly Republic of Sudan. I would like to express, once again, my appreciation for the deep historical bonds that bind our two people. pic.twitter.com/no435jGPpM — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) January 22, 2022

Абий выразил также стремление сделать все возможное, чтобы сохранить и укрепить двусторонние отношения.

Земли пограничного конфликта Судана и Эфиопии разделены на три региона — Малая эль-Фашага, Большая эль-Фашага — и южные районы. Все они расположены в речных долинах, что делает их очень плодородными. Спорная линия границы имеет протяженность в 168 км.

В результате военных операций Хартум впервые за 25 лет вернул себе 92% этой земли. Суданские силы покинули данные территории в 1995 году после покушения на президента Египта Хосни Мубарака в Аддис-Абебе. Тогда правительство восточноафриканского государства обвинили в причастности к инциденту.

Командующий ВС Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал, что его страна восстановит семь спорных пограничных участков дипломатическим путем, а не силой. Менее двух месяцев назад Хартум заявил, что потерял шесть солдат в районе Эль-Фашага, обвинив в их убийстве эфиопскую армию и боевиков. Однако Аддис-Абеба настаивает на том, что к их гибели причастны боевики из района Тыграй, с которыми официальные власти ведут давнюю борьбу.

В начале января стало известно, что Эфиопия и Судан договорились наконец открыть контрольно-пропускной пункт Метема-аль-Галлабат. Это привело к возобновлению передвижения через границу пассажирского и коммерческого транспорта.