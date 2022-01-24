Дерматолог Егорова объяснила, почему кожа лица певицы Хлебниковой не пострадала при пожаре

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в разговоре с ФАН раскрыла подробности возможного лечения певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в середине ноября прошлого года. По словам специалиста, нельзя сказать, что медики выбрали какой-то курс специально для знаменитости. В первую очередь медики ориентировались на степень поражения кожи. Напомним, у исполнительницы хита «Солнышко мое, вставай!» было 20% жизнеугрожающих ожогов.

«Чтобы говорить о реабилитации, нужно понимать, какой был ожог — пламенной, температурный или что-то расплавилось и приклеилось. Она просто могла вдохнуть пары и обжечь внутренние органы. А кожа при этом могла не пострадать», — заявила эксперт.

По словам дерматолога, минимальная реабилитация при таких поражениях кожи должна составить не менее 21 дня. Это связано с клеточным циклом восстановления тканей. В особо тяжелых случаях полная реабилитация может занять от двух до трех месяцев.

«Врачи ожогового отделения прописывают противоожоговую терапию — специальные кровати с песком, антибиотики обязательно внутримышечно или внутривенно, корректируют астматическое состояние — ставят капельницы, потому что идет мощное испарение с поверхности кожи. Используют повязки с бранолиндом или левомеколем и другими заживляющими компонентами, которые улучшают оксигенацию. Очень много зависит от исходного организма, от железа в крови, минерального обмена», — подытожила собеседница.

О повреждениях лица артистки ходило много слухов. Некоторые СМИ писали, что у нее началось заражение тканей, после чего пришлось пропить курс антибиотиков. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что Хлебникова презентовала новую песню «Нева». Съемки клипа проходили в Петербурге еще осенью.