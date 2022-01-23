Резцова заняла четвертое место в женском масс-старте на этапе КМ в Антхольце

Антхольц, 23 января. Российская биатлонистка Кристина Резцова финишировала четвертой в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в Италии.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла заключительную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Она преодолела дистанцию в 12,5 километров за 35 минут 58,7 секунды. Второе место в женском масс-старте заняла белоруска Динара Алимбекова. Французская биатлонистка Анаис Шевалье финишировала третьей.

Кристина Резцова стала лучшей из россиянок. Она уступила Вирер 22,8 секунды и заняла четвертое место. В топ-10 также попала российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина, которая показала восьмой результат.

Ранее на трассе в Антхольце состоялась мужская эстафетная гонка. Сборная России, за которую выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла второе место.